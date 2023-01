Alessandro Preziosi, tutte le fidanzate che ha avuto l’attore

Alessandro Preziosi ha avuto diversi amori in passato, ecco chi sono le sue ex fidanzate ‘note’ e con chi è legato sentimentalmente oggi

Con il suo fascino e il suo talento Alessandro Preziosi si è fatto amare non poco dai telespettatori, da anni è infatti un attore molto famoso e stimato. Spesso è finito anche al centro del gossip per via della sue relazioni sentimentali con donne note del mondo dello spettacolo.

Il suo esordio sul piccolo schermo risale al 1999 con il suo ruolo nella soap opera Vivere in onda su Canale 5. Nello stesso anno recitò anche in Una donna per amico 2, ma il vero successo arrivò nel 2023 nei panni del Conte Fabrizio Ristori nella serie tv Elisa di Rivombrosa. Tantissimi sono i ruoli che ha interpretato nel corso della sua lunga carriera, di recente lo abbiamo visto nella serie tv Netflix La Vita Bugiarda degli adulti e stasera approderà in prima serata su Rai Uno con la serie tv Black out Vite sospese.

Non solo televisione ma anche cinema e teatro, Alessandro Preziosi ha infatti recitato in diversi film sul grande schermo e in molti spettacoli teatrali conquistando sempre un incredibile successo.

Alessandro Preziosi, ecco chi sono le donne che negli anni hanno fatto battere il cuore dell’attore

In passato Alessandro Preziosi ha avuto una lunga relazione sentimentale con Rossella Zito, dal loro amore è nato nel 1995 il figlio Andrea. Novi anni dopo la nascita del figlio i due si sono detti addio.

L’attore sul set di Elisa di Rivombrosa ha poi iniziato una storia d’amore con Vittoria Puccini. La loro è stata una relazione assai chiacchierata, lo è stato anche la loro rottura, dal loro amore è nata la figlia Elena.

Archiviata la storia d’amore con la Puccini nel 2011, l’attore napoletano ha iniziato una frequentazione con Greta Carandini, una donna più giovane di lui di ben 17 anni. I due sono stati insieme per cinque anni, decisero poi di separare le loro strade.

Stando ai rumors dall’aprile del 2021 Alessandro Preziosi è impegnato sentimentalmente con una donna di nome Costanza. A differenza del compagno lei non fa parte del mondo dello spettacolo e non si sa molto sul suo conto.