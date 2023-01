Che Dio Ci Aiuti | La rivolta del pubblico che potrebbe cambiare tutto

By

L’amatissima fiction è arrivata alla 7sima stagione: Che Dio ci Aiuti, la rivolte del pubblico potrebbe cambiare tutto

La celebre fiction che vede protagonista la splendida Elena Sofia Ricci è arrivata alla settima stagione e continua a essere tra le più amate dal pubblico. Basti pensare che la messa in onda del 19 Gennaio di “Che Dio ci Aiuti” l’ha confermato il format più seguito in prima serata, nonostante l’accesa competizione. La rivolta del pubblico, cosa sta succedendo, potrebbe davvero cambiare tutto?

Elena Sofia Ricci ha vestito i panni di Suor Angela fin dal primissimo episodio. Un personaggio che ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori conquistandone l’affetto e la simpatia. Del resto, il talento della sua interprete è indubbio, come ha sempre dimostrato nel corso della sua brillante carriera.

A seguito dell’ultimo episodio andato in onda si scatena la rivolta del pubblico: cosa sta succedendo, potrebbe davvero cambiare tutto?

La rivolta del pubblico per “Che Dio ci Aiuti”: cosa sta succedendo

Ebbene, la notizia era già nell’aria ma la conferma ufficiale ha lasciato senza parole i telespettatori. Di che si tratta? Dell’addio di Elena Sofia Ricci, che lascia, dopo sette anni, la celebre fiction e il ruolo di Suor Angela.

La scelta dell’attrice sarebbe arrivata per il desiderio di impegnarsi in altri e nuovi progetti, in particolar modo di dedicarsi al teatro. Il testimone, dunque, passa nelle mani di Suor Teresa, nuova madre superiora e di Azzurra, protetta di Suor Angela.

Il pubblico, profondamente legato al personaggio della Ricci, non ha mancato di scatenarsi sui social dando voce alla tristezza causato da questo addio. Sono moltissimi i commenti, in prevalenza su Twitter, dove si legge che i fan di “Che Dio ci Aiuti” non riescono ad immaginare il format senza la sua amatissima protagonista.

A peggiorare le cose, pare, sia stato anche il motivo che, nella fiction, è stato usato per l’uscita di scena di Elena Sofia Ricci. Suor Angela, infatti, ha dovuto obbedire al Vescovo che l’ha cacciata dal convento per trasferirla a svolgere un qualche operato in carcere.

Se si tratti di un addio definitivo al momento non è dato di sapersi, sebbene la stessa Elena Sofia Ricci abbia dato al pubblico una piccola speranza, spiegando, durante una conferenza stampa, che Suor Angela potrebbe, magari, farsi “rivedere”.