Maria De Filippi dovrà fare i conti con un’ardua sfida: cosa succede alla conduttrice

Dura sfida in vista per Maria De Filippi, l’amatissima trasmissione in onda su Canale 5 conquisterà il solito successo?

Maria De Filippi continua a conquistare un incredibile successo, in termini di ascolti, con le sue trasmissioni in onda su Canale 5. Nelle prossime settimane dovrà però affrontare una difficile sfida che potrebbe far calare gli ascolti di un programma che conduce da molti anni.

Nei giorni scorsi è stato infatti ufficializzata una notizia che già da tempo circolava sul web. Quale? Mediaset non metterà in pausa i suoi programmi durante la tanto attesa messa in onda della nuova edizione del Festival di Sanremo ed è la prima volta che succede dopo ben quindici anni.

Solitamente per lasciare spazio alla Kermesse musicale reality e trasmissioni non vanno in onda in quei giorni, quest’anno però Mediaset ha voluto sfidare Sanremo e non è detto che riuscirà a conquistare i suoi soliti ascolti. Andranno quindi regolarmente in onda Le Iene, il Grande Fratello Vip e anche C’è posta per te.

A rischiare di più è proprio C’è posta per te dal momento che sabato 11 febbraio dovrà sfidarsi con l’ultima puntata del Festival di Sanremo, per Maria De Filippi sarà di certo una sfida alquanto ardua.

Mediaset riserva a Maria De Filippi una difficile sfida, la conduttrice ce la farà?

Solitamente la finale di Sanremo conquista ascolti pazzeschi, per molti è visto come l’evento dell’anno. La nota conduttrice riuscirà anche in questo caso ad assicurarsi l’attenzione di tutti coloro che da anni non perdono una puntata di C’è posta per te?

Di recente Piersilvio Berlusconi tramite un comunicato si è detto sicuro della sua scelta, ha infatti rivelato che durante i Mondiali di Calcio la raccolta pubblicitaria Mediaset ha conquistato risultati positivi. Questo a parer suo dimostra che gli eventi che vanno in onda sulle reti concorrenti non incidono sui ricavi pubblicitari della programmazione Mediaset.

A quanto pare il loro scopo è anche quello di dare a coloro che non vogliono seguire il Festival di Sanremo un’alternativa. Da anni infatti durante la kermesse musicale nelle altre reti la programmazione è sempre stata quasi inesistente.

Da anni C’è Posta per te conquista sempre ottimi risultati, l’amatissima conduttrice riuscirà ad ottenere un’alta percentuale di share anche durante la finale del Festival di Sanremo? È ancora presto per dirlo, non ci resta che attendere l’attesa sfida per scoprire chi vincerà.