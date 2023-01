Naspi e lavoro, in alcuni casi sono cumulabili: ecco quali

By

Assicurazione sociale e lavoro occasionale: è possibile una compatibilità? L’indennità relativa alla disoccupazione Naspi viene erogata su domanda dell’interessato.

Spetta a tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso (involontariamente) l’occupazione. E tale indennità mensile non è sempre cumulabile con i profitti di lavori extra.

In generale, il lavoro occasionale può essere compatibile con la Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego). Tuttavia non tutti i tipi di prestazioni lavorative occasionali permettono di mantenere la citata indennità.

Secondo l’ordinamento vigente, i beneficiari della disoccupazione Naspi possono svolgere attività lavorative sia come dipendenti che come autonomi. In alcuni casi questo lavoro è del tutto cumulabile con l’indennità. In altri casi, invece, i redditi percepiti comportano una riduzione variabile o la sospensione totale dell’assegno mensile.

Cosa importante: non è nemmeno sempre obbligatorio dichiarare all’INPS che si sta svolgendo un lavoro. I casi da prendere in considerazione sono quelli della prestazione occasionale e del lavoro occasionale autonomo.

La prestazione occasionale riguarda i cosiddetti PrestO, ovvero i vecchi voucher, per pagare i lavoratori saltuari nel rispetto di determinate tariffe retributive e di alcuni limiti economici annui.

E capita spesso che aziende, amministrazioni, professionisti, autonomi, fondazioni e imprese agricole usino i PrestO per salariare i propri lavoratori. La condizione è che il lavoratore incassi meno di 5.000 euro nel corso di un anno civile. E che lo stesso soggetto non possa rendere prestazioni a favore di un solo datore per importi sopra i 2.500 euro.

Questi redditi sono del tutto cumulabili con la Naspi. Quindi i compensi percepiti con i PrestO non incidono sullo stato di disoccupazione. E in pratica, se il soggetto è beneficiario dell’indennità di disoccupazione, potrà svolgere prestazioni di lavoro occasionale fino a 5.000 euro annui: entro tale limite, l’indennità è interamente cumulabile con i compensi. Che significa? Che l’assegno non sarà ridotto o sospeso.

In più, il soggetto non è tenuto a comunicare nulla all’INPS circa le informazioni sul compenso derivante da tale attività.

Naspi e lavoro autonomo

Le cose cambiano con il lavoro autonomo occasionale. Questo tipo di lavoro, a differenza della prestazione occasionale, dal punto di vista contributivo e legale, è caratterizzato dalla mancanza di subordinazione e di coordinamento da parte di un committente. Quindi è un lavoro autonomo. Per la precisione, un lavoro autonomo agevolato per la tassazione e la contribuzione.

Tali agevolazioni derivano infatti dall’occasionalità e sono riconosciute soltanto se la prestazione offerta non diventa abituale.

LEGGI ANCHE: Pensioni Inps, il calendario dei pagamenti del mese di febbraio

L’autonomo è dunque compatibile con la Naspi se il compenso annuo non supera i 4.800 euro. E ogni prestazione va fatturata e dunque dichiarata all’INPS.