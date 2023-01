Museo di Pietrarsa, domenica 22 gennaio giornata dedicata ai bambini: info e programma

Un evento da non perdere per tutta la famiglia: al Museo di Pietrarsa giornata dedicata ai bambini, info e programma del 22 Gennaio

Il celebre museo di Pietrarsa offre al pubblico una giornata pensata appositamente per le famiglie e in particolare per i più piccoli. Domenica 22 Gennaio è previsto un programma che coprirà l’intera mattinata e buna parte del pomeriggio, dedicato ai bambini. Ingresso, info e costi.

Il celebre museo dedicato alle locomotive iconiche è uno dei più famosi in Europa. Qui è possibile ammirare pezzi che hanno fatto la storia, a partire dalle locomotive a vapore, quelle elettriche, ma anche carrozze dal fascino straordinario. Non dimentichiamo i plastici curati nel minimo dettaglio e i pezzi dei celebri macchinari che ancora oggi lasciano senza fiato.

Nella giornata di Domenica 22 Gennaio è previsto un programma dedicato interamente ai più piccoli: tutti i dettagli, costi e orari, cosa c’è da sapere.

Giornata dedicata ai bambini al museo di Pietrarsa: programma e costi

Come abbiamo accennato il museo offre un programma che abbraccia l’intera mattina e buona parte del pomeriggio. Vediamo insieme quali attività sono incluse e come funziona per i prezzi.

Ognuno potrà scegliere le attività che preferisce e che piacciono ai propri piccoli. alle 11 e alle 17 ci sarà la “Caccia al tesoro con la regina”. Allo stesso orario è possibile partecipare al “Crucitreno”, un’idea senza dubbio divertente e stimolante.

Alle 11.30, invece e alle 16.30 si potrà prendere parte al Laboratorio Pietrarsat, mentre alle 12 e alle 16 i piccoli avranno la possibilità di costruire il proprio treno con “Costruisci il tuo treno in feltro”.

La prima cosa che c’è da sapere è che non c’è alcun bisogno di effettuare prenotazione per partecipare a questa giornata pensata per intrattenere le famiglie. Per quanto riguarda il costo, essendo l’evento dedicato ai piccoli, i bambini fino a 14 anni di età non dovranno pagare alcun biglietto. Ogni adulto potrà accompagnare un massimo due bambini.

Tutte le informazioni aggiuntive si possono trovare sul sito ufficiale del Museo di Pietrarsa, compreso il costo d’accesso per gli accompagnatori. Si tratta certamente di un’occasione unica per trascorrere una giornata piacevole e divertente, diversa dal solito, immersi nella storia delle ferrovie, che coinvolgerà tanto gli adulti quanto i bambini. Storia e divertimento in un evento che di sicuro non vogliamo farci scappare.