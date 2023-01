Salta il bonus in Italia: che mazzata per moltissime famiglie

By

La brutta notizia per le famiglie italiane: salta il bonus in Italia, era attesissimo, cos’è successo, tutti i dettagli

Nella legge Bilancio 2023 sono previsti una serie di aiuti alle famiglie italiane. A quanto pare, però, uno di questi bonus non vedrà la luce: la brutta notizia per i cittadini. Si trattava di una manovra molto attesa, ma che salta, almeno per quest’anno. I dettagli.

Il nostro paese sta vivendo un momento finanziariamente molto difficile che ha influito profondamente sull’economia delle famiglie italiane. Basti pensare all’aumento, alle soglie del nuovo anno, della benzina che si cumula a quello delle utenze e dei prezzi, già visti nel 2022.

La brutta notizia arriva inaspettata e lascia l’amaro in bocca a molti cittadini: salta il bonus previsto con la Legge Bilancio 2023. Andiamo a vedere nel dettaglio di che si tratta e a cosa dovranno rinunciare i beneficiari.

Salta il bonus: brutta notizia per le famiglie italiane

Una manovra che era attesissima e che avrebbe potuto contribuire con un sostegno importante a molte famiglie, a coloro che rientravano nei requisiti per esserne beneficiari. Ma che, a quanto pare, non vedrà la luce in questo 2023.

Si tratta del Bonus Animali Domestici, di cui si era tanto parlato e che avrebbe potuto dare una mano concreta a chi è padrone di cani, gatti e simili. Come si articolava la misura? Per coloro che non superavano i 15mila euro annui di ISEE, sarebbero stati stanziati 150 euro ad animale domestico fino ad un numero massimo di 3. Beneficio da percepire annualmente.

Si parlava, poi, di un raddoppio della cifra nel caso di ISEE inferiori ai 7mila euro. Una misura che mirava anche a prevenire l’abbandono, i cui casi si sono registrati in larga scala lo scorso anno, complice anche i problemi economici conseguenti alla pandemia e agli aumenti di utenze e prodotti.

Purtroppo, a quando pare, questo bonus non è stato approvato, la proposta è stata bocciata. Si tratta di un brutto colpo per quelle famiglie che speravano di poter fare affidamento sulla cifra per prendersi cura dei loro amici animali. Soprattutto considerati i costi mensili, tra cibo, visite veterinarie e simili, che deve affrontare chi ne possiede uno.

Al momento non ci sono ancora aggiornamenti in merito ad una possibile rivalutazione della proposta, magari per il prossimo anno. Non resta quindi che sperare e aspettare.