È vero che cuocendo molto la carne rossa si riduce il contenuto di colesterolo?

Il contenuto di colesterolo si riduce davvero quando la carne viene cotta? Tutto quello che c’è da sapere

Per una dieta sana ed equilibrata il consumo di carne non può certo mancare dal momento che è un alimento ricco di proteine, naturalmente però bisogna mangiarla nelle giuste quantità.

A determinare i valori nutrizionali sono diversi fattori, come età, tipo di allevamento, sesso e specie di appartenenza. La sua composizione media è rappresentata dal 50-80% di acqua, 2-4% di sali minerali (specie ferro, potassio, calcio, magnesio, sodio, zinco ecc.), 20% di proteine, 0,5% di zuccheri, 1 (oltre il 30%) di grassi o lipidi e una scarsa quantità di vitamine del gruppo B.

Il contenuto di grassi dipende molto dal taglio della carne, quelle grasse ne contengono anche più del 30%, quelle magre invece al massimo il 5%. È bene specificare anche che si tratta di uno degli alimenti con il più alto contenuto di colesterolo.

Durante la cottura della carne la quantità di colesterolo diminuisce?

In molti commettono l’errore di pensare che per quanto riguarda la quantità di colesterolo ci sia molta differenza tra le carni bianche e quelle rosse, in realtà non è affatto così. Tra le due tipologie a cambiare notevolmente è invece il totale apporto lipidico.

Un altro errore che si commette è quello di pensare che il contenuto di grassi si riduce quando la carne viene cotta, questo accade solo per i trigliceridi. Questi sono infatti contenuti nel tessuto adiposo, si sciolgono e scolano via con il calore.

Lo stesso non accade con il colesterolo, questo costituisce infatti la membrana cellulare e la sua quantità non si riduce durante la cottura come avviene con i lipidi del tessuto adiposo. Dunque, chi soffre di colesterolo alto deve mangiare la carne con moderazione per evitare spiacevoli conseguenze.

Diversi sono però i benefici che la carne apporta all’organismo, oltre ad essere un’incredibile fonte proteica è una delle più grandi fonti di ferro. Rispetto al ferro contenuto nei vegetali quello della carne risulta essere almeno 3 volte più assimilabile. Un altro positivo aspetto è rappresentato dalla presenza di vitamina B12, questa è indispensabile per le cellule del sistema nervoso e per i processi di formazione dei globuli rossi.