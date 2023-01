Google, importanti aggiornamenti per Android Auto: cosa cambia

By

Google ha introdotto tante incredibili novità per Android Auto, tutto quello che c’è da sapere sui cambiamenti del nuovo aggiornamento

Da qualche giorno è stata annunciata dalla Casa di Mountain View la disponibilità del nuovo Android Auto. Importanti aggiornamenti sono stati introdotti nella nuova versione.

Il suo nome in codice è ‘Coolwalk’, oltre che funzionali i tanti cambiamenti riguardano anche il suo aspetto estetico. Google aveva già svelato in anteprima alcuni di ritocchi estetici del nuovo Android Auto, la sua effettiva disponibilità è stata però annunciata da Big G in occasione del CES 2023.

Tra i vari cambiamenti non passa di certo inosservata la nuova ‘dashboard’, questa consente di avere a portata di mano più funzioni. Non sarà infatti necessario passare da una pagina all’altra, alle più importanti funzione infatti è possibile accedere più facilmente.

Nuovo Android auto, ecco quali sono le altre novità

La funzione Google Maps è stata posizionata vicino al lato guida, è disponibile un menu di avvio rapido che consente di accedere velocemente alle app usate di recente. C’è anche una nuova scheda multimediale che mostra le copertine degli album preferiti.

Gli schermi sono decisamente più grandi e possono essere divisi in diverso modo, anche in tre porzioni. Oltre all’estetica sono state aggiunte anche delle inedite funzioni, ad esempio Google Assistant fornisce suggerimenti smart, tra questi: l’accesso istantaneo a musica e podcast, promemoria per le chiamate perse, la rapida condivisione dell’orario di arrivo e altro ancora.

Disponibili anche delle scorciatoie per rispondere alle chiamate e ai messaggi dei contatti preferiti. A breve sarà anche possibile effettuare delle chiamate vocali direttamente da Android Auto tramite WhatsApp. Questa funzione sarà disponibile per i più recenti smartphone Samsung e Google Pixel, i modelli però non sono stati ancora specificati da Google.

Google ha annunciato queste incredibili novità al CES di Las Vegas lo scorso 5 gennaio 2023, inizialmente l’aggiornamento arriverà sul mercato statunitense.