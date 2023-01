Whatsapp, ecco i link personalizzati: cosa sono e a cosa servono

Whatsapp rende ancora più semplice la comunicazione con l’ultima incredibile novità: arrivano i link personalizzati, la loro funzione è utilissima.

Sarebbe ormai difficile immaginare di trascorrere una giornata intera senza avere a che fare con uno smartphone e con la comunicazione. Proprio questo è uno dei settori in cui la tecnologia continua a compiere passi avanti, inducendo sempre più gli utenti all’utilizzo di app di messaggistica istantanea.

Lontani i tempi in cui per parlare con qualcuno bisognava ridurre la conversazione agli spazi striminziti di un SMS (oltretutto a pagamento). Ora si vive con Whatsapp alla mano, uno dei servizi del settore più usati in tutto il mondo. Merito del suo successo va sicuramente anche alla capacità di seguire le esigenze di chi lo usa, cercando di rendere l’esperienza sempre più utile e intuitiva.

Al giorno d’oggi la comunicazione digitale ha permeato non solo il tempo libero e i rapporti sociali, come una conversazione con parenti e compagni, ma anche l’ambito professionale, come quello delle necessità aziendali. Per questo motivo un aspetto su cui si punta sempre più è la rapidità.

Ci si trova nella situazione di dover condividere il proprio contatto facilmente e in modo veloce con qualcuno, magari dando la disponibilità a ricevere messaggi via chat su Whatsapp. Per questa esigenza nascono e si sviluppano i link personalizzati.

Che cosa sono i link personalizzati di Whatsapp e come si usano

Comunicare il proprio numero di telefono a qualcuno per poi poter essere contattato su Whatsapp è diventata ormai un’azione obsoleta. Per questa funzione infatti, si utilizzano i link personalizzati. Assumono visivamente la forma di un classico collegamento ipertestuale, ossia un breve testo su cui cliccare manualmente o col mouse (nel caso di uso di Whatsapp Desktop).

Si tratta di una funzione click-to-chat che, una volta attivata, porterà per l’appunto l’utente direttamente nella conversazione col numero in questione senza alcuna fatica o perdita di tempo. Si tratta di una possibilità che tutti gli utenti, sia Android che iPhone, potranno utilizzare, condividendo così il proprio link personalizzato con chi desiderano.

Il link potrà avere un duplice aspetto: quello di un vero e proprio collegamento testuale o quello di un QR CODE, che svolge la stessa funzione attraverso la decodifica con fotocamera. Il collegamento ipertestuale andrà composto in questo formato: https://wa.me/39 a cui si aggiunge il proprio numero di telefono.

Ovviamente il “39” corrisponde al prefisso italiano e, nel caso di una SIM straniera, sarà necessario modificarlo con il prefisso della nazione di appartenenza. Per generare un QR CODE invece, sarà sufficiente selezionare i 3 puntini delle impostazioni e cliccare sul simbolo del codice. Il profilo con link sarà pronto da condividere.