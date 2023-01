The Last of Us arriva su Sky: la serie sarà davvero uguale al videogioco?

Arriva sul piccolo schermo la trasposizione cinematografica di The Last of Us: le differenze tra il celebre videogioco e la serie tv in onda su Sky.

Non è la prima volta che un videogioco ottiene l’onore di trasformarsi in una serie tv (basta pensare all’incredibile successo della saga di The Witcher). Eppure sicuramente quello di cui si parla ora è il più atteso degli ultimi tempi. Creato da Naughty Dog e pubblicato nel 2013 da Sony Interactive Entertainment per PlayStation 3, The Last of us è una delle saghe di videogames più amate di sempre.

Complice del suo successo sicuramente una maestria assoluta dal punto di vista tecnico, che ha permesso all’utente un’esperienza coinvolgente, oltre che una trama basata su personaggi ben studiati e sicuramente molto forti. Un mix di ingredienti che ha fatto ottenere a The Last of Us in un decennio la bellezza di 256 premi.

Applaudito perfino dalla stampa, ha ottenuto diversi rilasci e remake per Playstation 4 e 5, ma ora arriva il grande passo. L’amatissimo videogame che ha fatto appassionare innumerevoli gamer, diventa ora una serie tv, visibile tra pochissimo anche in Italia in contemporanea con l’uscita americana. Ma cosa c’è da aspettarsi? Si tratterà di una riproduzione fedele o si assisterà a differenze notevoli?

Cosa c’è da aspettarsi da The Last of Us, la serie in uscita a gennaio

I fan di tutto il mondo sono in piena trepidazione: manca ormai pochissimo al debutto di The Last of Us, la serie tv in onda anche in Italia. Sarà disponibile in contemporanea con l’uscita su HBO infatti, sul canale Sky Atlantic di Sky Italia a partire dal 16 gennaio, mentre crescono le supposizioni su cosa c’è da aspettarsi.

A fare da garanzia ci sono le mani di Druckmann, che mette in atto una fedele ricostruzione degli eventi dal videogame alla serie tv. A quanto pare saranno molti gli elementi che riporteranno i gamer direttamente nel mondo di The Last of Us, a partire dalle location.

LEGGI ANCHE: Harry Potter, tutti gli attori che sono morti e come

Un completo coinvolgimento avverrà anche grazie al fattore acustico. Dalle anticipazioni emerge infatti, che la colonna sonora, creata dal compositore argentino Gustavo Santaolalla (nome già noto per PlayStation), accompagnerà alla perfezione durante le scene principali, rievocando il videogioco.

Stessa cosa vale anche per i versi emessi dalle creature colpite dal virus: saranno esattamente gli stessi utilizzati nel videogame. Ideata da Craig Mazin, la serie porterà in scena i personaggi più amati, a partire da Joel ed Ellie, interpretati rispettivamente da Pedro Pascal e Bella Ramsey. Insomma, c’è da aspettarsi un’esperienza piena di emozione e ricordi.