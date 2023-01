Tutti vogliono Osimhen: le offerte per strapparlo al Napoli e le sue dichiarazioni

By

Victor Osimhen oggi è uno dei giocatori più ambiti dai club di tutta Europa: le offerte sono già stratosferiche e si teme che De Laurentiis non possa trattenerlo.

Quando si parla di calcio giocato le variabili che prendono parte al discorso sono tantissime ma, tra quelle fondamentali ci sono il nome della squadra, il talento del giocatore, i soldi della società.

Di tanto in tanto, in alcuni punti della storia, queste variabili arrivano a stabilire un equilibrio perfetto e, in quel caso, avvengono i miracoli.

Quello dell’ultimo match tra Napoli e Juventus è certamente un miracolo degno di questo nome, soprattutto considerando che i bianconeri nel passato recente avevano preso più di 4 gol in una sola altra occasione.

I grandi eventi però cambiano inevitabilmente il delicatissimo equilibrio su cui si tiene in piedi una grande squadra e, proprio per questo motivo, Osimhen è l’oggetto del desiderio di moltissimi club di prima grandezza.

Victor Osimhen: le offerte e i soldi sono in Europa ma il cuore batte a Napoli

Secondo fonti accreditate attualmente il Napoli valuta Victor Osimhen 140 Milioni di Euro. A determinare il suo valore è il fatto che il nigeriano si trovi ormai vicino al top della forma e che stia continuando a progredire grazie alla guida e ai consigli di Luciano Spalletti.

Come riporta Il Mattino a voler strappare un nuovo ingaggio al giovane nigeriano sono Arsenal, Manchester United e Newcastel, tutte rose inglesi che guardano da sempre al calcio italiano con estrema attenzione.

Si tratta di club sportivi di prima grandezza e di gigantesche disponibilità economiche. Tutti coloro che si intendono un minimo di calcio mercato sanno benissimo che Aurelio De Laurentiis non riuscirà a reggere la pressione economica esercitata dai club inglesi.

Le conseguenze di questa situazione sono facilmente prevedibili: prima o poi Victor Osimhen, uno dei simboli di questa grandiosa rinascita del club partenopeo, lascerà la maglia azzurra.

A dimostrare però che il calcio, soprattutto a Napoli, non è soltanto questione di soldi ma anche – e forse soprattutto – è una questione di cuore, arrivano le dichiarazioni dell’agente di Osimhen, Roberto Calenda. “Il focus è sul Napoli. Victor sta bene, è felice e perfettamente integrato con la gente. Allo stadio è il primo a fare festa, a ballare con i tifosi. Il suo obiettivo è vincere con questa squadra e regalare un sogno a una città che ama. Non esiste altro che questo”.

A quanto pare Osimhen ha deciso: il suo entourage ha ricevuto ordine di non valutare altre offerte fino a Giugno. Prima di allora, Victor vuole vincere.