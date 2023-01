Beneficenza e capricci: Chiara Ferragni a Sanremo fa già parlare di sé

A poche settimane dall’inizio di Sanremo scoppia il caos su Chiara Ferragni, gli ultimi rumors su capricci da star e beneficenza dilagano.

La grande data è sempre più vicina e in Italia, come accade ogni anno, si accendono i riflettori mediatici sull’evento musicale più atteso. Il Festival di Sanremo, si sa, non è infatti soltanto una semplice gara di artisti e canzoni.

Ad interessare è tutto ciò che circonda la kermesse, a partire dagli scoop dell’ultimo minuto fino a nomi e indiscrezioni. Che dire poi di paillettes e lustrini in cui le dive italiane si avvolgono per sfidare la famosa scalinata del palco dell’Ariston? Quest’anno certamente, ad accendere fin da subito grande fermento, è stato l’annuncio arrivato ormai mesi fa, della partecipazione di Chiara Ferragni.

L’imprenditrice digitale, nonché fenomeno internazionale della moda e dei social, apparirà per la prima volta in una veste del tutto inedita: quella di co-conduttrice. Una notizia che ha fatto immediatamente la gioia dei fan, che già non stanno nella pelle immaginando quale sarà l’abito favoloso che sfoggerà per l’occasione.

Ma a scatenare anche la stampa ci si mettono poi fattori economici e di palinsesto. Quanto guadagnerà la moglie di Fedez per le sue apparizioni? Come si svolgeranno i suoi interventi nel programma? Non tutte queste domande hanno una risposta, ma gli ultimi rumors lasciano destano già molto clamore.

Chiara Ferragni, richieste da star e polemiche: l’affondo della giornalista

Manca ancora qualche giorno all’inizio del Festival di Sanremo 2023 e già le pagine dei rotocalchi parlano ininterrottamente di lei. Chiara Ferragni nelle ultime ore ha sollevato una serie di polemiche a causa della sua pubblicazione sui social. “Ho devoluto l’intero compenso della mia partecipazione all’associazione D.i.Re, Donne in rete contro la violenza”, ha spiegato in un video.

Un annuncio che per molti è apparso come l’occasione di sbandierare una beneficenza che avrebbe potuto restare top-secret. A sparare a zero sull’influencer è arrivata Selvaggia Lucarelli, che ha replicato poco dopo senza mezzi termini. “Come avevo ampiamente anticipato la mossa sarebbe stata non rispondere sulla finta beneficenza derivata dalle vendite del pandoro ma inventarsi una bella donazione da sbandierare pubblicamente”, ha affondato la giornalista additandola di una mossa mirata a “lucidare la reputazione”.

LEGGI ANCHE: C’è Posta per Te nella bufera: è stata segnalata all’Agcom | Cosa accadrà

Ma non è tutto, perché la giurata di Ballando con le Stelle ha rincarato la dose riportando alcuni rumors su possibili “richieste da diva” che la Ferragni avrebbe fatto alla produzione (spifferate da Davide Maggio). Si vocifera della volontà di una relax room personale nei pressi della sala stampa, in cui passare qualche momento a rilassarsi prima di affrontare i giornalisti.

O ancora della richiesta di fare le foto di rito da sola piuttosto che insieme alle altre co-conduttrici. Nulla di confermato è chiaro, ma nel frattempo la Lucarelli chiosa ironicamente: “Il cachet di Sanremo per lei sono spicci“.