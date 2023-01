Questo bonus è rinnovato anche per il 2023 | Notizia fantastica

Un bonus molto utile ed apprezzato è stato rinnovato anche per il 2023, di cosa si tratta e cosa bisogna fare per poterne usufruire

Con l’arrivo del nuovo anno tante sono le novità previste dal nuovo Governo per dare sostegno e aiuto agli italiani in questo delicato momento di crisi economica. Un bonus è stato rinnovato anche per il 2023, una notizia che in moltissimi aspettavano e che hanno non poco apprezzato.

Si tratta del bonus trasporti, i cittadini potranno quindi richiederlo anche nel 2023. Sui requisiti di accesso è stata però introdotta una modifica, il contributo pari a 60 euro sarà accessibile da coloro che hanno un complessivo reddito fino 20mila euro e non più 35mila come era previsto nel 2022.

Fino ad ora il nuovo Governo non aveva confermato l’agevolazione, questa è stata inserita nel Decreto Carburanti corretto e approvato durante i Consigli dei Ministri che si sono svolti tra il 10 e il 12 gennaio 2023.

Il bonus trasporti 2023 non è però una proroga del precedente, la nuova versione prevede che ad usufruirne sarà una più ristretta platea di cittadini dal momento che presenta un requisito di reddito decisamente inferiore.

Modificato e approvato il bonus trasporti 2023, la cifra però non cambia

Come è stato già accennato potranno richiedere il bonus trasporti le persone che non superano un reddito complessivo di 20mila euro.

Nessuna modifica è invece prevista in merito alla cifra, il contributo infatti sarà di 60 euro anche per il 2023 per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il testo del Decreto Carburanti fa sapere che anche nel 2023 le richieste saranno presentate tramite la piattaforma che è stata attivata lo scorso settembre. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per adottare il nuovo provvedimento avrà tempo fino al 14 febbraio 2023, 30 giorni dalla data in cui è entrato in vigore.