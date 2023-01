C’è una parola in francese dedicata a Gina Lollobrigida: il significato è incredibile

Gina Lollobrigida, stella di prima grandezza del cinema italiano, fu apprezzata anche dal pubblico francese, che per lei coniò una nuova parola.

Si tratta sicuramente di un fenomeno molto curioso, dato che non sono molti i neologismi “cuciti” letteralmente addosso a una persona.

Bisogna tener presente però che all’epoca – cioè tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta – i divi di Hollywood e tutti gli altri grandi attori erano considerati al pari di semidivinità.

Erano molto pochi, estremamente famosi, assolutamente bellissimi e quindi godevano di una notorietà enorme.

Non deve stupire quindi che detenessero un posto speciale nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo e che, per loro, si arrivasse a creare anche parole nuove.

La parola francese ispirata al corpo di Gina Lollobrigida

Il periodo tra gli anni Cinquanta e Sessanta viene oggi considerato come il periodo della “Vecchia Hollywood”, quello delle megaproduzioni cinematografiche con film storici da centinaia di comparse e una qualità dei costumi assolutamente eccelsa.

In quel periodo il corpo delle attrici veniva modellato in maniera da accentuare le forme: la vita doveva essere sottilissima, il seno e i fianchi estremamente generosi.

Per ottenere quel favoloso “corpo a clessidra” venivano utilizzati bustini e reggiseni modellanti che sostenevano il corpo femminile aggiungendo anche quelle curve che nella realtà erano meno accentuate.

Per questo motivo le dive della vecchia hollywood hanno tutte forme sinuose e provocanti che nell’immaginario collettivo (soprattutto maschile) sono diventate l’emblema della femminilità ideale.

Naturalmente Gina Lollobrigida non faceva assolutamente eccezione rispetto a questo canone di bellezza e i produttori facevano sempre in modo da farla comparire in costumi provocanti.

Gina fu anche una delle pochissime attrici del tempo a non tingersi i capelli di biondo platino: l’attrice andava orgogliosamente fiera delle sue radici mediterranee e non cercò mai di assomigliare alle dive americane.

Fu forse anche per questo che la Lollo, come veniva chiamata al tempo, fu amatissima in Francia. Tanto che nel vocabolario francese comparve la parola “lollobrigidien“ che si potrebbe tradurre in italiano con “lollobrigidesco”.

Questa parola indicava una strada tutta curve, un paesaggio con molte colline o un’altura con molte sporgenze!