Il nuovo WhatsApp ti salva dagli sconosciuti: ecco come

I messaggi da contatti sconosciuti che arrivano su WhatsApp sono una piaga, ma sarà possibile gestirli in un attimo.

Basterà soltanto che venga implementata la nuova funzionalità di WhatsApp che dovrebbe raggiungere gli account italiani nelle prossime settimane o, alla peggio, nei prossimi mesi.

Si tratta di una funzionalità resa necessaria dai costanti tentativi di phishing che vengono messi in atto (anche) tramite WhatsApp.

Il phishing che significa letteralmente “pescare” o meglio “far abboccare”, è una modalità di truffa che viene messa in pratica on line al fine di ottenere informazioni e dati personali importanti dagli utenti.

Una delle modalità più utilizzate in assoluto per rubare i dati degli utenti è inviare un messaggio che contiene un link. Se l’utente, senza capire che si tratta di una truffa, clicca sul link, i suoi dati potrebbero essere rubati o potrebbe addirittura essere invitato a fornire lui stesso i dati in questione, compilando dei moduli fasulli.

La novità di WhatsApp che ci mette al sicuro da truffatori e sconosciuti

Nella stragrande maggioranza dei casi i messaggi pericolosi arrivano da numeri sconosciuti, che cioè non risultano nella nostra rubrica dei contatti.

Quando sarà attiva la nuova funzionalità di WhatsApp, nel momento in cui si riceverà un messaggio da mittente sconosciuto comparirà accanto al numero in questione la possibilità di bloccare immediatamente il numero.

Questo impedirà al mittente pericoloso di inviare altri messaggi al nostro cellulare ma questa funzionalità sarà molto preziosa anche in altri casi.

Spesso – purtroppo – siamo vittime di persone che ci tormentano o che continuano a mandarci messaggi che non vogliamo leggere o a cui non vogliamo rispondere.

Questa funzionalità ci permetterà di bloccare in un solo click anche i nuovi numeri che le persone molto insistenti creano ogni tot tempo per continuare a scriverci in continuazione.

In realtà anche oggi è possibile bloccare un numero sconosciuto, ma la procedura è più lunga e leggermente più complicata. Per farlo infatti è necessario cliccare sul menu a tendina corrispondente a ogni contatto e da lì scegliere la voce blocca.

Troppi passaggi che potremmo non aver tempo di fare e che ci espongono al pericolo di cadere vittima di malintenzionati: con un solo tasto sarà tutto più semplice, sicuro ed efficace.