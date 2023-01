TEST | Dimmi cos’è il telefono per te e scopri il tuo pregio migliore

By

Con questo test della personalità partiremo dal modo in cui usi il telefono per scoprire un pregio che possiedi ma che forse non sai di avere.

Nell’era digitale il telefono cellulare è diventato un compagno insostituibile delle nostre giornate e uno strumento estremamente versatile, grazie al quale siamo ormai capaci di compiere decine di operazioni differenti.

Nonostante le infinite possibilità date dai moderni e potentissimi smartphone, però, ognuno di noi usa il proprio telefono per compiere solo una manciata di operazioni, sempre le stesse.

Il modo in cui utilizziamo il nostro smartphone dice moltissimo di noi e rivela anche pregi e difetti che magari non emergono attraverso altri canali.

Test Personalità del Telefono

Ti ricordiamo che questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

Per eseguire questo test dovrai scegliere l’immagine che rappresenta meglio il tuo modo di usare il telefono. Dopo averlo fatto dovrai semplicemente leggere il profilo corrispondente e scoprire qualcosa di più sulla tua personalità.

1 – SELFIE e FOTOGRAFIE

Se usi il telefono principalmente per scattare fotografie, e in particolare selfie, significa che sei una persona che riconosce il valore del bello.

Sai che amare il bello non significa necessariamente essere superficiali quanto piuttosto essere consapevoli che è molto importante come ci si presenta agli altri ed è anche molto importante il modo in cui guardiamo il mondo.

Se siamo pronti a cogliere e valorizzare il bello in tutto ciò che ci circonda saremo persone più felici ma soprattutto più positive.

2 – SOCIAL

Se usi il telefono principalmente per inviare e ricevere messaggi via social oppure per interagire con altri utenti su varie piattaforme, sei di certo una persona molto aperta e comunicativa.

Ami interagire con le persone perché sei consapevole che solo condividendo il proprio tempo e le proprie idee con gli altri possiamo migliorare, imparare cose nuove e progredire verso un futuro migliore.

3 – VIDEOCALL e TELEFONATE

Le videocall e le telefonate sono state fondamentali per farci sentire più vicini durante il periodo della Pandemia. Anche oggi rappresentano un’infrastruttura virtuale importantissimaper tenere insieme la società.

Se adoperi il telefono principalmente per fare chiamate significa che sei una persona con valori morali molto forti. Hai sempre cura di mantenere saldi e sereni i rapporti con le persone che ami, ci sei sempre per loro e speri che ci saranno sempre per te.

4 – APPLICAZIONI

Se sul telefono hai moltissime applicazioni per fare cose differenti significa che sei una persona estremamente attiva e curiosa. Adori scoprire cose nuove, fare nuove esperienze e porti sempre nuovi obiettivi da raggiungere.

Per te la vita è una scoperta continua e offre una lunga serie di opportunità da cogliere, a patto di avere gli strumenti giusti, e le app rappresentano proprio il tuo desiderio di avere sempre lo strumento giusto per ottenere il massimo da ogni situazione.