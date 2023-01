Harry Potter, tutti gli attori che sono morti e come

Una saga prima letteraria e poi cinematografica ormai iconica: tutti gli attori di Harry Potter che sono morti e come

Una cicatrice a forma di saetta sulla fronte che è diventata leggenda. La saga, prima di libri e poi cinematografica, con protagonista il celebre mago Harry Potter e i suoi amatissimi compagni d’avventura è ormai nella storia. Oltre vent’anni di magia per intere generazioni. Sapete quali attori del franchising sono morti e come?

Ammettiamolo, molti di noi sono cresciuti con le sue avventure e, ancora oggi, le nuove generazioni si appassionano a questa serie di libri e film che è diventata un’icona nel mondo. Una storia, quella di Harry Potter, che racchiude tutto ciò che si possa immaginare: amicizia, sacrificio, luce e tenebre, lotta, potete, formazione e crescita.

Sono stati moltissimi i personaggi che hanno appassionato il pubblico e i loro interpreti si sono rivelati sempre impeccabili. Alcuni di loro, purtroppo, ci hanno lasciato. Di chi si tratta e come è successo.

Harry Potter, gli attori che sono morti e com’è successo

Forse non tutti lo sanno, ma a interpretare l’iconico Albus Silente nei primi due film è stato un attore diverso da quello che ci ha accompagnato per il resto della saga. Ne “La pietra filosofale” e “La Camera dei Segreti”, infatti, a vestire le panne del potente mago era Richard Harris, mancato a causa del linfoma di Hodgkin.

Una perdita che ha davvero lascato il segno, poi, è senza dubbio quella di Alan Rickman, attore straordinario, che ha vestito i panni del Professor Piton in modo eccelso. Un tumore al pancreas lo ha portato via nel 2016. La stessa malattia che ha colpito e ucciso Roger Lloyd-Peck, che nei film interpretava Crouch Sr e John Hurt, l’indimenticabile Olivander. Un cancro ha portato via anche Helen McCrory, la splendida Narcissa Malfoy, venuta a mancare nel 2021.

Un destino drammatico ha invece segnato la morte di Robert Knox, che vestiva i panni di Marcus Belby. Il giovane è stato ucciso da una coltellata nel tentativo di proteggere il fratello finito in una rissa. Un’altra morte che ha lasciato il segno per la sua tragicità è quella di Verne Troyer, volto di Unci-unci: l’attore si sarebbe suicidato intossicandosi con l’alcol. Così come inaspettata e shoccante è stata la scomparsa di Dave Legeno, interprete del malvagio lupo mannaro Greyback: fu ritrovato in un parco nazionale e, secondo la polizia, la causa del decesso fu il caldo estremo.

Anche David Ryall, interprete di Elphias Doge è scomparso nel 2014, sebbene la causa della morte non sia stata resa pubblica. Così come Robert Hardy, interprete del ministro Caramell, che è mancato per cause naturali. Una scomparsa naturale anche quelle di Hazel Douglas, iconica Bathilda Bagshot, morta all’età di 92 anni e di Jimmy Gardner, indimenticabile autista del Nottempo, che aveva 86 anni. Non dimentichiamo la “signora del carrello” che abbiamo ammirato tra i vagoni dell’espresso per Hogwarts: la sua interprete, Margery Mason, è scomparsa nel 2014.

Di sicuro nessuno potrà dimenticare il “Barone Sanguinario”, fantasma della Casa Serperverde. L’attore che ne vestiva i panni, Terence Bayler, è morto nel 2016. E sicuramente tutti ricorderanno una delle prime scene de “La pietra filosofale”: l’ingresso di Harry al Paiolo Magico con Hagrid per arrivare a Diagon Alley. Derek Deadman, l’attore che interpretava l’oste, è mancato nel 2014.

Un’altra scomparsa che ha irrimediabilmente segnato i fan di tutto il mondo è quella dell’iconico Richard Griffiths, straordinario interprete dello Zio Vernon. L’attore è venuto a mancare a seguito di alcune complicanze conseguenti ad un intervento molto delicato al cuore. Lui, come tutti gli altri, resteranno indelebili nel cuore del pubblico.