Cosa fare a Napoli e provincia nel weekend 13-15 gennaio: gli eventi principali

Se abitate a Napoli o vi trovate in città e provincia nel fine settimana tra il 13 e 15 Gennaio ecco gli eventi principali

Napoli è una città meravigliosa, un vero spettacolo dal punto di vista naturale e storico, culturale. Non sorprende che sia spesso meta di turisti in ogni periodo dell’anno. Se vi trovate in città o in provincia nel weekend che va tra il 13 e il 15 Gennaio ecco alcuni tra gli eventi principali.

La sua storia è antica e colorata, la sua arte conosciuta in tutto il mondo, al pari della gastronomia e della musica. Napoli è un piccolo angolo di paradiso, con i suoi pregi e difetti, una delle poche città dove si respira la semplicità e la genuinità in tutte le cose.

Che siate cittadini di questa zona meravigliosa o turisti di passaggio per il fine settimana, vogliamo consigliarvi alcuni tra gli eventi che si terranno tra il 13 e 15 Gennaio.

Napoli, i principali eventi tra il 13 e il 15 Gennaio: cosa fare se siete in città

Iniziamo da un vero e proprio capolavoro per gli amanti dell’arte. Stiamo parlando della mostra multimediale di Van Gogh che sarà visitabile fino a Aprile nella capitale partenopea. Una vera e propria “full immersion” capace di generare emozioni straordinarie nei partecipanti. L’evento è sempre presso la chiesa di San Potito.

Sempre restando in tema di mostre, non dimentichiamo quella dedicata ad Artemisia Gentileschi, l’indimenticabile pittrice che per un lungo periodo ha soggiornato nella città di Napoli. L’appuntamento è alle Gallerie d’Italia- Museo di Intesa Sanpaolo

In questo fine settimana di Gennaio cade anche la prima apertura della Casa dei Vettii, agli Scavi di Pompei. Un’esperienza imperdibile, soprattutto considerato che erano quasi vent’anni che era stato interdetto l’accesso al pubblico.

Continuando sul filone arte e cultura, domenica 15 Gennaio un evento gratuito e aperto a tutti è pronto a emozionare chiunque decida di prendervi parte. Si tratta del Gran finale di Procida Capitale della cultura 2022.

Infine, per chi vuole godersi una manifestazione gastronomica senza rivali, impossibile dimenticare la Sagra della Porchetta. Inizierà proprio il 13 di Gennaio a Sant’Antonio Abbate e si protrarrà fino al 22 di Gennaio. Sono artesi molti artisti, tra cui il celebre Andrea Sannino.

Come vedete c’è solo l’imbarazzo della scelta per il vostro weekend nel napoletano. A seconda dei nostri gusti possiamo selezionare l’evento che preferiamo e goderci lo spettacolo.