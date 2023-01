Bonus auto e moto | Per averlo richiedilo subito: le domande sono aperte

Al via le prenotazioni per usufruire del bonus auto e moto, le domande sono aperte da giorni, ecco cosa è necessario fare per ottenerlo

Sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it sono state riaperte martedì 10 gennaio 2023 le prenotazioni per poter usufruire del bonus auto e moto non inquinanti. Queste sono valide per tutti gli acquisti che sono stati effettuati dall’1 gennaio 2023, fino al 31 dicembre 2023.

Il Bonus potrà essere richiesto e ottenuto fino all’esaurimento delle risorse disponibili dalle aziende, dai privati cittadini, dalle imprese di car sharing e dai noleggiatori. Il fondo stanziato è di 630 milioni di euro per l’acquisto di mezzi non inquinanti di categoria:

L1e-L7e (motocicli e ciclomotori)

M1 (autoveicoli)

N1 e N2 (veicoli commerciali)

Per quanto riguarda le risorse, 190 milioni sono destinati per l’acquisto di veicoli M1 con emissioni comprese nella fascia 0-20 grammi di anidride carbonica per chilometro. 235 milioni per veicoli M1 con emissioni comprese nella fascia 21-60 grammi di anidride carbonica per chilometro. 150 milioni per veicoli M1 con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di anidride carbonica per chilometro.

Bonus auto e moto 2023, come sono suddivise le risorse e gli incentivi

Gli incentivi previsti per le auto elettriche arrivano fino a 5mila euro se il compratore rottama un altro veicolo M1 omologato alle classi Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4, senza rottamazione invece la cifra è di 3mila euro. Per l’acquisto di veicoli ad emissione bassa l’incentivo è di 2mila euro con rottamazione, invece per i plug-in ibridi l’incentivo è di 4mila euro con rottamazione e 2mila senza.