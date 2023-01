Se hai il tapis roulant lo hai sempre usato male: così puoi dimagrire davvero

By

Che sia in palestra oppure a casa devi sapere come usare al meglio il tapis roulant per dimagrire davvero, i risultati ti stupiranno

È risaputo che fare delle lunghe camminate oltre che al corpo fa molto bene anche alla mente, tra le altre cose aiuta infatti a ridurre lo stress e l’ansia. Dopo una lunga giornata di lavoro un po’ di movimento è proprio quello che serve per sentirsi bene.

È però fondamentale sapere come camminare correttamente per poter sfruttare al meglio ogni beneficio. La camminata è in grado di far ottenere risultati stupefacenti, molti esperti di fitness sono convinti che questo tipo di allenamento sia addirittura migliore della corsa.

Dunque, voi sapete come si cammina nel modo giusto? Tramite un video pubblicato su TikTok la nota influencer di fitness LiftwihLayla ha mostrato ai suoi tantissimi follower come svolgere correttamente questo allenamento su un tapis roulant, una dimostrazione che ha stupito non poco i suoi seguaci.

Ecco qual è il segreto per dimagrire davvero con il tapis roulant

Secondo la nota sportiva con una sessione di jogging o una semplice passeggiata si possono ottenere risultati sbalorditivi, più di quelli che si ottengo con la corsa, bisogna però farla nel modo giusto.

LiftwihLayla ha svelato il suo segreto, ed è quello di allenarsi su un tapis roulant per almeno mezz’ora impostando una pendenza del 15%. Per ottenere risultati soddisfacenti l’allenamento deve essere ripetuto almeno 5 volte alla settimana ad una velocità di 5km/h.

Si tratta di un ottimo esercizio per bruciare i grassi e migliorare il tono muscolare, inoltre è perfetto perché non fa sforzare in modo eccessivo né le caviglie né le ginocchia. Molti utenti le hanno dato ragione, confermando di aver perso molto peso nel tempo svolgendo questo tipo di allenamento.