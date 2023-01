Stefano De Martino si confessa: il momento più difficile della sua vita

La vita e la carriera di Stefano De Martino è ora alle stelle, ma nel suo passato ha vissuto un momento davvero difficile: la confessione.

Classe 1989, sorriso smagliante e talento da vendere, Stefano De Martino è oggi a pieno titolo uno dei personaggi di punta nascenti nel panorama della tv italiana. Eppure, lo sanno tutti bene, i suoi esordi nel piccolo schermo risalgono ad Amici di Maria de Filippi.

Appassionato di danza fin da bambino, viene reclutato nella scuola più famosa d’Italia nel 2009, dove si classifica primo tra i ballerini. Nonostante questo, però, la sua carriera ha preso una direzione molto diversa, come dimostrano i più recenti successi televisivi.

Continua a riscuotere ottimi consensi la sua conduzione di Step – Stasera tutto è possibile, dove ha preso in mano le redini lasciate da Amadeus. Ma non è da meno l’attuale riscontro ottenuto da Bar Stella, il programma della seconda serata di Rai Due che segue lo stampo degli show firmati Renzo Arbore.

Ormai pienamente a suo agio di fronte alla macchina da presa, il marito di Belen Rodriguez continua a non mollare la presa, mirando a farsi spazio sempre più nei palinsesti italiani. Eppure, come lui stesso ha raccontato in una recente intervista, c’è stato nel suo passato un periodo davvero difficile.

“Non ero capace”, Stefano De Martino rivela le sue grandi difficoltà

Oggi brillante e soddisfatto del suo lavoro, Stefano De Martino ha però vissuto agli esordi della sua carriera un momento piuttosto complesso. Lo stesso conduttore, infatti, tra le sue primissime esperienze in tv annovera il ruolo da inviato per l’Isola dei Famosi, edizione 2018 condotta da Alessia Marcuzzi.

Probabilmente una spigliatezza ancora non navigata o una situazione non adatta alle sue potenzialità, furono complici di un successo mancato. “É stata molto faticosa perché non ero capace a fare quella cosa lì”, ha confessato il conduttore di Bar Stella a TvBlog.

Come sempre però, tutto serve a migliorarsi. “Ho capito grazie a quell’esperienza quali fossero i miei limiti e soprattutto che cosa sarei potuto diventare“, ha aggiunto infatti De Martino. Pur non essendo riuscito a dare il massimo, l’ex ballerino di Amici non si è abbattuto, continuando dritto per la sua strada.

Merito anche sicuramente di una grande consigliera, nonché colei che gli ha dato i natali televisivi, Maria De Filippi. “Il grazie più grande va sempre alla persona che ti ha guidato la prima volta, perché dopo partivo da una base che comunque mi ha creato lei“, ha affermato il conduttore eternamente riconoscente alla regina di Mediaset.