Lo straziante omaggio di Genova a Gianluca Vialli commuove la città | FOTO

Genova ha reso omaggio a Gianluca Vialli con una commovente proiezione di foto sui palazzi delle istituzioni.

Si tratta dell’ennesimo omaggio che il mondo sta portando in tributo del campione recentemente scomparso.

Il rapporto tra Gianluca Vialli e la città di Genova è un rapporto d’elezione. Gianluca aveva infatti cominciato la propria carriera nella squadra della sua città natale, la Cremonese, e successivamente aveva legato il suo nome al club bianconero, dove aveva militato tra il ’92 e il ’96.

A Genova Vialli ha giocato invece per ben otto anni, dal 1984 al 1992, indossando sempre la maglia blucerchiata della Sampdoria. Si trattò di una stagione d’oro, che vide tra le fila della Samp anche Roberto Mancini: quello stesso Roberto che avrebbe stretto con Vialli un’amicizia destinata a durare per tutta la vita.

Proprio in virtù della sua lunga permanenza nella Samp, ma anche per il rispetto che ha sempre tributato alla squadra e ai tifosi, Vialli ha trionfato in un’impresa (questa volta non sportiva) che riesce a pochissime persone: farsi adottare da una città e da un popolo estremamente e fieramente chiusi nelle proprie tradizioni e nella propria appartenenza.

Genova molto raramente concede a qualcuno l’affetto che si tributa a un fratello, ma per Gianluca Vialli, che ha marcato per la Samp ben 85 reti nel corso della carriera, ha fatto un’eccezione.

Le foto di Gianluca Vialli sul Palazzo della Regione di Genova

La piazza principale di Genova, Piazza Raffaele De Ferrari, nel periodo di Natale si affolla di luci e di profumi, perché è intorno alla sua gigantesca fontana che viene allestito l’ormai tradizionale mercatino natalizio.

Anche l’albero di Natale più grande della città trova lì il suo posto, proprio accanto al Palazzo Ducale e di fronte a quello della Regione.

Appena terminata le feste, però, la notizia della morte di Vialli ha scosso il mondo del calcio e in particolare i Genovesi. Non è arrivata quindi inaspettata la decisione delle istituzioni di tributare un onore speciale al giocatore che è stato una bandiera del calcio cittadino.

Le più belle fotografie di Gianluca sono state proiettate da un complesso sistema di led sulla facciata principale del Palazzo della Regione e, a concludere la sfilata di immagini, il saluto più sincero della città.

La prima foto ritrae Vialli dopo la vittoria dell’ultimo Europeo, dopo la quale Vialli e Mancini hanno pianto uno nelle braccia dell’altro.

Nella seconda il campione indossa la maglia della Nazionale italiana e sta compiendo uno dei suoi innumerevoli gesti atletici.

La terza foto, forse quella più commovente, è un primissimo piano degli occhi di Gianluca.

Infine, il saluto da parte dei cittadini di Genova.

Ci sono due cose che vale assolutamente la pena notare: la prima è che in nessuna delle fotografie proposte Vialli indossa la maglia della Samp, a dimostrare che l’affetto della città va al di là dell’appartenenza calcistica.

La seconda è che la grande fontana di Piazza De Ferrari rimane spenta, in una sorta di lutto cittadino non ufficiale.

