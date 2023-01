Uno stadio per Gianluca Vialli, e spunta l’idea del torneo

By

Intitolare uno stadio a Gianluca Vialli e organizzare in suo onore un torneo triangolare: i piani della politica e del mondo dello sport sono sempre più ambiziosi.

A dimostrazione che la perdita di Gianluca Vialli non sia soltanto una questione sportiva negli ultimi giorni si stanno susseguendo una serie di proposte per rendere omaggio a uno dei più grandi giocatori del nostro calcio.

A Cremona è già partita la prassi istituzionale necessaria a cambiare il nome dello stadio cittadino.

A farsene portavoce è stato il consigliere comunale Marcello Ventura, appartenente allo schieramento di Fratelli d’Italia. Sull’onda della commozione generale il consigliere ha deciso di contattare tutti i consiglieri di maggioranza e anche quelli dell’opposizione al fine di presentare una richiesta ufficiale a nome di tutta la giunta di Cremona.

Il sindaco di Cremona si è ovviamente dimostrato entusiasta di questa possibilità che gli permetterebbe di entrare nei libri di storia e ha dichiarato: “Dovremo sentire la famiglia e la Cremonese, ma sarebbe una cosa bellissima. Sono abituato a prendere le decisioni come gioco di squadra, penso che condividerebbero. Queste cose vanno condivise perché Vialli è un patrimonio della città.”

Consapevole della statura umana del proprio concittadino il sindaco Galimberti ha anche dichiarato: “Sono convinto che rappresenti un enorme orgoglio per la città, la cosa più rilevante è la sua straordinaria umanità. Abbiamo imparato molto da lui negli ultimi tempi”.

Nel frattempo su laprovinciacr.it è partito un sondaggio che chiama i cittadini di Cremona a esprimere il proprio parere sulla questione. È meglio mantenere il nome attuale dello stadio, che è Stadio Zini, o trasformarlo in “Stadio Vialli?”

La voce del sondaggio che permetterà di esprimere il proprio dissenso sottolinea un dettaglio importante: Vialli ha ottenuto i suoi più grandi successi calcistici giocando prima con la Juventus e poi all’estero, con la maglia del Chelsea, non con la cremonese.

Dopo lo stadio, l’dea del torneo triangolare per Gianluca Vialli

A lanciare l’idea che si debba organizzare anche una manifestazione sportiva per commemorare le imprese sportive di Vialli è stato il presidente della Sampdoria Marco Lanna, legato al campione prima di tutto da un rapporto umano.

“Quest’anno ci siamo sentiti spesso, ho chiesto consigli e pareri per il mio ruolo di presidente della Sampdoria, una cosa che lui ha sempre sognato” ha ricordato, aggiungendo poi “Una cosa che mi piacerebbe è quella di fare un trofeo con Chelsea, Juventus, Cremonese e Sampdoria in sua memoria, con il ricavato che andrebbe in beneficenza”.