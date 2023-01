Generale Dalla Chiesa: chi sono e cosa fanno i suoi tre figli

Molti conoscono il nome e le gesta del Generale Dalla Chiesa, ma non tutti sanno qualcosa in più sui suoi figli: chi sono e che cosa fanno nella vita.

Ancora oggi è impossibile non ricordare il nome del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, insignito di una medaglia al valore civile alla memoria. Nato nel 1920 a Saluzzo, è stato un generale e prefetto italiano attivissimo nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata.

Figlio a sua volta di un generale dei Carabinieri, Romano dalla Chiesa, entrò a far parte dell’Arma durante il periodo della seconda guerra mondiale, partecipando alla Resistenza. Nel corso della sua carriera si distinse per la sua guerra al banditismo dapprima in Campania, poi in Sicilia, dove indagò su Cosa Nostra.

Gli anni ’70 furono poi quelli della lotta alle Brigate Rosse, con la formazione del “Nucleo Speciale Antiterrorismo“, per poi ottenere negli anni ’80 la nomina a prefetto di Palermo. Proprio qui, però, il generale Dalla Chiesa perse tragicamente la vita insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta nella strage di via Carini.

Una vita dedicata alla professione e all’impegno civile, ma nel privato il generale è stato anche padre di tre figli. Probabilmente tutti conosceranno la più nota Rita Dalla Chiesa, ma chi sono e cosa fanno nella vita gli altri figli?

La vita dei figli del Generale Dalla Chiesa

La prima moglie di Carlo Alberto Dalla Chiesa fu Dora Fabbo, che sposò nel 1946 dando poi alla luce 3 figli. La donna però, scomparve nel 1978 a causa di un infarto, motivo per cui dopo anni di sofferenza, il generale si risposò con la Setti Carraro. Prima in ordine di tempo, nacque Rita Dalla Chiesa.

Nata nel 1947, è una giornalista e scrittrice con una carriera nell’ambito televisivo. Il suo esordio nel piccolo schermo avviene in Rai, ma la vera popolarità giunge con la conduzione del programma Forum su Mediaset, dal 1988 al 1997 e poi dal 2003 al 2013. É stata sposata con Roberto Cirese prima, da cui ha avuto la figlia Giulia, e con Fabrizio Frizzi dopo.

LEGGI ANCHE: La casa di Gianluca Vialli era una villa che vale milioni: le foto

Nel 1949 nacque invece, il secondo figlio Fernando Dalla Chiesa. Sociologo e accademico italiano è anche uno scrittore impegnato in ambito politico. Ha avuto una moglie, Emilia Cestelli, persa nel 2021. La sua vocazione, come lui stesso ha dichiarato, è la democrazia e milita nel PD.

Terza figlia del generale è Simona Dalla Chiesa, nata nel 1952. Anche lei ha trovato nella politica la sua vocazione, diventando dirigente del Partito Democratico nella città di Catanzaro.