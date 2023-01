Voli a meno di 30 euro, pazza offerta di Ryanair: entro quando prenotare

Per chiunque ami viaggiare una pazza offerta da non perdere: Ryanair, voli a meno di 30 euro, entro quando prenotare

Si potrebbe dire che è sempre il momento giusto di viaggiare, ma mai come in questo caso suonerebbe veritiero. Per quale motivo? Grazie ad una straordinaria, pazza, offerta di Ryanair! Puoi trovare voli a meno di 30 euro, vuoi sapere fino a quando?

Per chiunque ami viaggiare e non possa fare a meno di volare da qualche parte nel corso dell’anno si tratta sicuramente di una novità da non sottovalutare e da non lasciarsi scappare.

Ovviamente, come dice un vecchio detto, chi “prima arriva meglio alloggia”, visto che le offerte sono soggette a disponibilità, vale a dire, in termini semplici, fino ad esaurimento posti. Siete pronti a scoprire tutti i dettagli di questa offerta strepitosa?

Ryanair, l’offerta pazza: trovi voli sotto i 30 euro, fino a quando

Proprio perché è un’occasione unica, non sorprende che vi sia un termine prefissato che va a limitare la possibilità di accaparrarsi questo tipo di offerta. Una data di scadenza, se vogliamo dirla in modo semplice.

La cosa bella, però, è che avremo la possibilità di prenotare il nostro viaggio subito ad un prezzo super conveniente, per poi sfruttare il volo nel periodo che va tra Aprile e Giugno del 2023. Per la precisione, dal 1 Aprile al 30 Giugno.

Le mete? Infinite, così come anche gli aeroporti di partenza. Troviamo Alghero, Bologna, Ancona, Napoli, Roma, Bari, Milano… la lista è lunga e non lascia fuori nessuno. A chi pensa ad un qualche inganno, basterà un’occhiata sul sito ufficiale per rendersi conto che, invece, si tratta davvero di un’occasione pazzesca. Un esempio?

Un volto di sola andata da Pisa a Londra a partire da 18,99 euro! Troverete una serie di opportunità davvero eccezionali, ma, attenzione: dovete affrettarvi! L’offerta, infatti, ha una scadenza.

Quale? Sarà possibile prenotare voli a questi prezzi solo fino al 31 Gennaio del 2023, quindi fino alla fine di questo mese. Come abbiamo già detto, andremo a sfruttarli tra Aprile e Giugno dello stesso anno.

Di sicuro è un’offerta eccezionale che possiamo sfruttare anche se non abbiamo ancora fatto progetti a lungo termine. Abbiamo tutto il tempo per organizzare il nostro soggiorno, accaparrandoci, intanto, il volo ad un prezzo straordinario. Bisogna dunque affrettarsi, prima che la disponibilità si esaurisca.