Anticipazioni un posto al sole, giovedì 5 gennaio: Alice non si arrende, scelte pericolose per conquistare Nunzio

Cosa succederà nella puntata di Un Posto al sole di domani, giovedì 5 gennaio 2023? Tutto quello che c’è da sapere in anteprima

Le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini continuano a tenere i telespettatori incollati al televisore. Domani 5 gennaio 2023 va in onda su Rai 3 il penultimo episodio settimanale di Un Posto al Sole prima della consueta pausa del weekend.

Ci sono molte ombre sul passato di Lia, la Longhi continua ad essere intenzionata a recuperare i gioielli di famiglia, anche se ha chiaramente lasciato intendere che quella non era davvero la sua famiglia. Diego ha detto Clara che Alberto si è impossessato di quei preziosi gioielli nonostante non fossero suoi e lei non sa a chi credere.

Per Viole ed Eugenio sembrava esserci ancora una speranza, ma nonostante qualche riavvicinamento i due non sono tornati insieme. La vicinanza di Damiano sta confondendo non poco la Bruni, lei è sempre più consapevole che stia nascendo un sentimento tra loro. Intanto Nunzio continua a soffrire a causa della lontananza da Chiara e Alice è sempre più convinta di poter avere una possibilità con l’aiuto chef del caffè Vulcano.

Altre anticipazioni di UPAS, Viola non riesce più a nascondere il suo interesse per Damiano

La Pergolesi non ha nessuna intenzione di arrendersi con Cammarota, pur di ottenere ciò che vuole potrebbe fare delle scelte pericolose e complesse.

I sentimenti che Viola ha iniziato a provare nei confronti di Damiano sono sempre più forti, lui è riuscito ormai a fare breccia nel suo cuore ed è qualcosa che lei non può più nascondere. Nemmeno Micaela fa nulla nascondere il suo interesse per Samuel, il fatto che lui sia impegnato sentimentalmente con Speranza di certo non la frena. La Cirillo approfitta di ogni scusa per stargli accanto, lui col tempo potrebbe cedere alle sue avances?

Le anticipazioni di Un Posto al Sole non rivelato al momento altri dettagli. Non ci resta quindi che attendere la messa in onda delle nuove puntate per scoprire tutto ciò che succederà.