Aumento Benzina | Quanto costerà fare il pieno nel 2023?

Un aumento del carburante dovrebbe fare capolino già alle soglie 2023: quanto costerà fare il pieno di benzina, diesel e vari?

Il 2022 è stato un anno difficile dal punto di vista economico per le famiglie italiane. Abbiamo dovuto far fronte all’impennata dei prezzi nei supermercati, ma anche all’aumento delle utenze. Alle soglie del 2023 potremmo ritrovarci a fare i conti anche con il problema carburante. Benzina, diesel, quanto ci verrà a costare spostarci in auto con un pieno?

Che l’auto sia il mezzo di trasporto preferito di gran parte degli italiani è una verità che non possiamo negare. Se durante buona parte del 2022 il costo dei carburanti era rimasto quanto meno stabile, con l’arrivo del nuovo anno le cose sembrano destinate a cambiare e non in positivo.

A venire meno, già dal 1 Gennaio 2023, è lo sconto previsto dal Governo Draghi e prorogato fino alla fine Dicembre 2022 sulle accise a questi prodotti. Ciò significa che i prezzi di listino torneranno a crescere. Cerchiamo di capire di quanto.

Benzina, aumento nel 2023: quanto costerà un pieno

Senza lo sconto stabilito dal Governo Draghi il costo dei carburanti subirà un rialzo che sicuramente andrà ad incidere sulle tasche degli italiani. Ma di che cifra si tratta, quanto dovrebbe essere la spesa media da affrontare?

Ebbene, come riportato da “Adnkronos”, che cita una prima valutazione fatta dal Codacons, un pieno di benzina potrebbe costarci circa 9 euro in più nel 2023 rispetto al 2022. Diventa chiaro, dunque, che si tratta di un’impennata considerevole che andrà a gravare sul portafoglio degli italiani alla fine del mese.

Non sono solo i carburanti, tuttavia, a preoccupare. A quanto pare, c’è anche la possibilità di un rialzo del costo del pedaggio autostradale. Costo rimasto immutato dal 2018, ma che nel 2023 potrebbe invece aggiornarsi e andare ad aumentare.

Un inizio anno non proprio roseo, soprattutto per coloro che necessitano di spostarsi in auto per lavoro o necessità ogni giorno e, di conseguenza, si ritroveranno a far fronte a questi aumenti considerevoli ad ogni rifornimento di carburante. Ovviamente gli italiani restano in attesa di sviluppi, auspicando in nuovo intervento del Governo.