Aumenta l’assegno unico: quali famiglie riceveranno più soldi?

Buone notizie per coloro che percepiscono o percepiranno questo sostegno: aumenta l’assegno unico, le famiglie che riceveranno più soldi.

In un periodo difficile come quello che sta vivendo l’economia del nostro paese negli ultimi mesi e, in particolare, che stanno affrontando le famiglie italiane, arriva una buona notizia.

Una modifica, un perfezionamento che riguarda una delle misure della Legge Bilancio, l’assegno unico. Le famiglie che corrispondono a determinati parametri vedranno aumentare l’importo, vediamo di quali si tratta.

La maggiorazione dell’importo riconosciuto alle famiglie che corrispondono a requisiti specifici in termini di nucleo familiare e ISEE dovrebbe vedere la luce già a partire dal Febbraio 2023.

Una manovra necessaria, pensata per far fronte agli aumenti dei prezzi a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi, tanto per quanto riguarda le utenze che i prodotti nel nostro paese.

Assegno unico, previsto un aumento: per quali famiglie?

Da quanto si apprende la misura riguarda diversi nuclei familiari e la maggiorazione dell’importo è assoggettata a specifici parametri. Si parla di aumento di circa il 50% per quelle famiglie che hanno almeno tre figli (o più) a carico al di sotto dei tre anni e con un ISEE inferiore ai 40mila euro.

Una maggiorazione generale del sostegno è prevista anche per i nuclei familiari con bambini al di sotto di un anno, sempre basato su specifici parametri ISEE. Anche in questo caso la cifra dovrebbe essere ampliata del 50%.

Per quanto concerne, invece, le famiglie con a carico figli disabili dovrebbero essere riconosciuti gli aumenti già stabiliti per l’anno 2022, indipendentemente dall’inflazione a cui abbiamo assistito nell’ultimo periodo.

In linea generale, pare che gli importi partano da un tetto base di circa 175 euro che varierà in base all’ISEE. Cifra che potrà diminuire, nel caso in cui il nucleo familiare superi il tetto dei 40mila euro o nell’evenienza che non presenti questo tipo di certificazione.

Al momento, dunque, occorrerà attendere i primi mesi del 2023 per comprendere, nel concreto, come si muoverà il Governo e se effettivamente questi aumenti riusciranno a raggiungere le famiglie già da Febbraio, come previsto. Per le famiglie italiane potrebbe essere sicuramente un incremento importante.