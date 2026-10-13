Pozzuoli, allerta meteo gialla in vigore: le indicazioni per i cittadini

La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo gialla per Pozzuoli. Questa allerta avrà inizio dalle 14 di oggi, lunedì 12 ottobre, e sarà valida fino alle 6 di domani mattina, martedì 13 ottobre.

Durante questo periodo, l’intero territorio sarà interessato da piogge e temporali, che in alcune zone potrebbero risultare particolarmente forti. Queste condizioni meteorologiche avverse sono provocate da una perturbazione in arrivo.

Il comunicato della Sala Operativa Unificata (SORU) avverte di un rischio idrogeologico, con possibili conseguenze sul territorio. Si segnala la possibilità di allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua e acqua che scorre sulle strade. Non si escludono anche ruscellamenti, aumento dei livelli idrometrici, caduta di massi e frane, a causa della vulnerabilità dei suoli, aggravata dalle recenti piogge e dagli incendi che hanno colpito la zona.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione e a prendere le dovute precauzioni durante questo periodo di allerta. È importante evitare situazioni di pericolo in caso di maltempo.

Per rimanere aggiornati, è consigliabile seguire i canali ufficiali della Protezione civile e del Comune di Pozzuoli.