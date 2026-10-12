Napoli, allerta meteo gialla in vigore: chiusura parchi e spiagge

È stato emesso un avviso di allerta meteo per la zona 1, che comprende Piana Campana, Napoli, Isola e Area Vesuviana. L’allerta sarà in vigore dalle 15:00 di domenica 11 ottobre fino alle 9:00 di lunedì 12 ottobre 2026, come comunicato dal Comune.

Il livello di allerta è GIALLO 🟡, il che richiede attenzione a possibili condizioni meteorologiche sfavorevoli. Per questo motivo, i parchi resteranno chiusi e l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine sarà interdetto.

Si raccomanda ai cittadini di prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e di evitare di recarsi nei parchi e sulle spiagge durante il periodo di allerta. Non sono state fornite ulteriori indicazioni su eventuali misure specifiche o su categorie di cittadini particolarmente interessate.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare l’avviso completo sul sito ufficiale del Comune di Napoli.