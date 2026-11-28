Alla Casa della Cultura di Bacoli, si terrà l’inaugurazione di una panchina rossa, simbolo forte per dire NO a qualsiasi forma di violenza sulle donne, come comunicato dal Comune.
Questo evento mira a far riflettere i cittadini su un tema così importante come la violenza di genere, utilizzando la panchina come strumento per trasmettere un messaggio di protesta e solidarietà.
Per il momento, non sono stati ancora comunicati i dettagli riguardanti la data e l’orario dell’inaugurazione, né i partecipanti all’evento.
Chi è interessato a saperne di più e rimanere informato, può consultare il post ufficiale del Comune di Bacoli.