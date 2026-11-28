La Protezione Civile della Regione Campania ha lanciato un’allerta meteo per venti forti settentrionali e mare agitato, con la possibilità di mareggiate. Questa avviso è valido dalle ore 14 di oggi, sabato 28 novembre, fino alle ore 20 di domani, domenica 29 novembre.
Non si prevedono criticità di tipo idrogeologico dovute alle precipitazioni. È importante notare che l’allerta per il vento forte non è accompagnata da un codice colore.
Si consiglia ai cittadini di:
▪️ Evitare di sostare vicino a alberi, impalcature, cartelloni pubblicitari e altre strutture vulnerabili al vento.
▪️ Assicurare vasi e oggetti sui balconi e terrazzi.
▪️ Prestare attenzione durante gli spostamenti.
▪️ Non transitare o sostare lungo le banchine portuali, le scogliere e i tratti di lungomare esposti alle mareggiate.
Si raccomanda alla cittadinanza di seguire con attenzione gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali del Comune di Pozzuoli.