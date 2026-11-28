La Protezione Civile della Regione Campania ha lanciato un’allerta meteo per venti forti settentrionali e mare agitato, con la possibilità di mareggiate. Questa avviso è valido dalle ore 14 di oggi, sabato 28 novembre, fino alle ore 20 di domani, domenica 29 novembre.

Non si prevedono criticità di tipo idrogeologico dovute alle precipitazioni. È importante notare che l’allerta per il vento forte non è accompagnata da un codice colore.

Si consiglia ai cittadini di:

▪️ Evitare di sostare vicino a alberi, impalcature, cartelloni pubblicitari e altre strutture vulnerabili al vento.

▪️ Assicurare vasi e oggetti sui balconi e terrazzi.

▪️ Prestare attenzione durante gli spostamenti.

▪️ Non transitare o sostare lungo le banchine portuali, le scogliere e i tratti di lungomare esposti alle mareggiate.

Si raccomanda alla cittadinanza di seguire con attenzione gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali del Comune di Pozzuoli.