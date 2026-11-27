I nuclei familiari che beneficiano del Contributo per l’Autonoma Sistemazione (CAS), a seguito del sisma del 31 luglio 2026, devono presentare una autodichiarazione trimestrale che attesti il mantenimento dei requisiti per continuare a ricevere il contributo. Il primo rinnovo è fissato entro l’11 dicembre 2026.

Per rinnovare il contributo, ci sono due modalità disponibili: la prima è online, tramite il portale dei servizi comunali, accessibile con SPID o CIE; la seconda opzione è in presenza, presso la sede del comune in Via Tito Livio, Palazzina 7, dal 30 novembre all’11 dicembre 2026, dalle 14:30 alle 18:00. Si ricorda che gli sportelli saranno chiusi nei fine settimana e il giorno 8 dicembre.

I rinnovi successivi dovranno avvenire entro i primi 10 giorni dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Per ulteriori informazioni, dettagli sulle modalità di presentazione e il link per accedere alla procedura online, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Pozzuoli.