Napoli, Mariano Rigillo riceve la Medaglia della Città

Mariano Rigillo, uno dei più noti attori del teatro napoletano, sarà insignito della Medaglia della Città di Napoli. Questo premio non solo riconosce il suo straordinario percorso artistico, ma mette in luce anche l’impatto che ha avuto sulla scena teatrale italiana nel corso degli anni.

Conosciuto per le sue interpretazioni intense e memorabili, Rigillo ha toccato profondamente il cuore del pubblico. Tra le sue performance più celebri c’è il ruolo di Masaniello, che ha interpretato nel 1974 sotto la direzione di Armando Pugliese. Questa interpretazione ha segnato un momento significativo per la cultura teatrale di Napoli.

Per ora, non sono stati resi noti i dettagli riguardanti il luogo e la data della cerimonia di premiazione, come ha comunicato ufficialmente il Comune. È probabile che ulteriori informazioni vengano fornite attraverso i canali ufficiali del Comune di Napoli nei prossimi giorni.

Per chi fosse interessato a rimanere aggiornato e a conoscere tutti i dettagli relativi alla cerimonia, è consigliabile visitare il sito ufficiale del Comune di Napoli, dove saranno pubblicate notizie e aggiornamenti pertinenti.