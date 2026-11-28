Torre del Greco informa i cittadini sul Censimento della popolazione e delle abitazioni 2026. Tutti i nuclei familiari interessati sono chiamati a compilare il questionario obbligatorio.

Il censimento può essere completato online fino al 6 dicembre, visitando il sito raccoltadati.istat.it/questionario e utilizzando le credenziali ricevute. È anche possibile accedere tramite SPID o la CIE dell’intestatario. Per chi non ha ancora portato a termine il questionario online, c’è la possibilità di richiedere un’intervista con un operatore comunale dal 12 novembre al 23 dicembre, sia telefonicamente che di persona.

I cittadini possono inoltre ricevere assistenza presso i Centri Comunali di Rilevazione (CCR), che rimarranno attivi per l’intero periodo di rilevazione.

Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare il Numero Unico gratuito 1510, attivo dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 21:00 fino al 23 dicembre, oppure inviare un’email a censimento.lista@istat.it. Maggiori informazioni sui CCR sono disponibili sul sito istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni.