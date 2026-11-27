Il Consiglio Comunale di Pozzuoli si riunirà in seduta straordinaria il 27 novembre 2026 alle ore 09:00 per discutere un ordine del giorno aggiornato.

L’incontro avrà luogo nella Sala delle Adunanze “Nino Gentile”, che si trova in Via Tito Livio, 4. Tutti i cittadini sono benvenuti a partecipare.

Tra i nuovi punti da trattare ci sono misure straordinarie di finanziamento relative al Canone Unico Patrimoniale (CUP), modifiche al bilancio di previsione 2026-2028 e approvazioni di aggiornamenti sul programma triennale delle opere pubbliche.

In aggiunta, si parlerà della revisione del classamento catastale degli alloggi popolari di Monterusciello, insieme agli indirizzi per la gestione dei locali commerciali di proprietà comunale.

La seduta sarà aperta al pubblico e sarà possibile seguirla in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del Comune di Pozzuoli.