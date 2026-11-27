Domenica 29 novembre 2026, Vico Equense sarà il palcoscenico della Corsa Bianca, una passeggiata podistica non competitiva aperta a tutti: cittadini di ogni età, famiglie e associazioni. Questa iniziativa si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione oncologica e di raccogliere fondi per la ricerca scientifica.

La manifestazione avrà luogo dalle ore 9 alle ore 12. I partecipanti partiranno da Piazzale Siani e il percorso si snoderà verso l’Oasi, attraversando l’antico sentiero di Via Scraio, per concludere nuovamente a Piazzale Siani dopo aver percorso Via Nicotera e Via De Feo.

Per partecipare, è richiesto un contributo di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i minori di 12 anni. Tutti i fondi raccolti andranno a favore della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, contribuendo così alla ricerca nel campo oncologico.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale di Vico Equense insieme a Aequa Trekking, Forum dei Giovani, Commissione Pari Opportunità, Aicast, Garante delle persone con disabilità e Circolo Sportivo Culturale – Vico Equense APS. Un elemento caratteristico di questa manifestazione sarà il colore bianco: i partecipanti indosseranno cappellini bianchi per esprimere solidarietà e condivisione. Le attività commerciali della città sono invitate a decorare le proprie vetrine con il bianco dal 23 al 30 novembre.

Il Sindaco Giuseppe Aiello ha dichiarato: “La Corsa Bianca nasce con l’intento di promuovere la cultura della prevenzione e l’importanza della diagnosi precoce, con particolare attenzione al tumore al polmone, che è il tema centrale delle campagne di novembre”.