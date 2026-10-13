Torre del Greco, Rottamazione-quinquies: domande entro dicembre 2026

Il Comune di Torre del Greco ha deciso di partecipare alla Rottamazione-quinquies, una procedura che permette ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione riguardo ai tributi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 2000 al 2023. Le domande per accedere a questa opportunità possono essere presentate online dal 16 ottobre fino al 15 dicembre 2026.

Questa misura si applica a tributi come IMU, TARI e multe stradali. È stata pensata per offrire un supporto a famiglie e cittadini in difficoltà, consentendo loro di sistemare la propria posizione senza doversi preoccupare di sanzioni e interessi.

Fino a questo momento, l’iniziativa ha già prodotto risultati notevoli, con 794 domande accolte e un recupero complessivo previsto di 2.674.000 euro. Di questa somma, oltre 205.000 euro sono già stati incassati, inclusi circa 950.000 euro relativi a sanzioni e interessi agevolati.

L’Assessora al Bilancio Anna Fiore ha sottolineato che aderire alla Rottamazione-quinquies è una decisione strategica per non trascurare alcuna opportunità di supporto ai contribuenti. Questo intervento è particolarmente vantaggioso per chi si trova in difficoltà economica e consente al Comune di recuperare risorse importanti per rafforzare il proprio bilancio.

Per maggiori dettagli su come presentare la domanda e sulla procedura, è possibile visitare il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o il post ufficiale del Comune di Torre del Greco.