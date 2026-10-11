Vico Equense, richiesta di piano straordinario per la sicurezza

I Sindaci della Penisola Sorrentina hanno lanciato un appello per attuare un piano straordinario di sicurezza, dopo lo smottamento avvenuto a Castellammare. Questa iniziativa è stata annunciata attraverso un post ufficiale.

Secondo i primi cittadini, che sono in costante contatto con la Prefettura di Napoli, è fondamentale un intervento strutturale, poiché la problematica non può essere affrontata solo come un’emergenza temporanea. Un’ispezione effettuata dal Comune di Castellammare ha permesso di ripristinare il doppio senso di circolazione, ma sono emerse ancora alcune criticità, come la chiusura parziale di una galleria e il divieto di accesso a via Acton.

I rappresentanti locali sottolineano l’urgenza di superare le difficoltà burocratiche e le sovrapposizioni di competenze che da tempo ostacolano le azioni sul territorio. Hanno richiesto un coordinamento unico e procedure straordinarie per passare dalle promesse ai fatti.

Il rischio idrogeologico deve essere considerato un’emergenza sociale, poiché minaccia la vita quotidiana delle persone, potenzialmente trasformandosi in tragedie.