Napoli, allerta meteo gialla in vigore: indicazioni per i cittadini

Il Comune di Napoli ha diramato un avviso di allerta meteo gialla, che sarà attivo dalle 15:00 di sabato 10 ottobre fino alle 15:00 di domenica 11 ottobre 2026.

L’allerta interessa la zona 1, comprendente Piana Campana, Napoli, Isola e Area Vesuviana. Sono previste precipitazioni locali, anche sotto forma di rovesci o temporali, che potrebbero risultare di moderata intensità, ma si attenueranno nella serata.

Durante questo periodo di allerta, i parchi saranno chiusi e l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine sarà vietato.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare l’avviso sul sito ufficiale del Comune di Napoli.