Napoli, avvisi per orientamento e formazione: domande entro 20 ottobre 2026

Il Comune di Napoli ha pubblicato avvisi per accedere ai servizi di orientamento e ai percorsi formativi nell’ambito del progetto “Costruire Traguardi Insieme”, finanziato dal PR Campania FSE+ 2021-2027.

Questo progetto mira a migliorare le opportunità di inclusione sociale e lavorativa per le persone in difficoltà, offrendo interventi che coprono tutte le 10 Municipalità della città. Sono previsti oltre 350 servizi di orientamento e vari corsi formativi.

Le attività di orientamento coinvolgeranno più di 250 beneficiari, mentre oltre 100 persone potranno partecipare a corsi in diversi settori professionali, tra cui: Addetto al servizio ai piani, Operatore della promozione e accoglienza turistica, Operatore del punto vendita, Operatore dell’accoglienza in eventi, Addetto alla cura e pulizia di spazi ed ambienti e Operatore alle casse.

I servizi sono rivolti a persone e famiglie che vivono situazioni di svantaggio economico e sociale e risiedono nel Comune di Napoli, purché soddisfino i requisiti specificati negli avvisi.

Le domande devono essere presentate entro il 20 ottobre 2026. Tutti gli avvisi, i moduli e le informazioni necessarie per partecipare sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Napoli.