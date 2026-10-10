Salerno, allerta meteo arancione: chiusura parchi e giardini

A partire da oggi, venerdì 9 ottobre, alle ore 15 e fino a domani, sabato 10 ottobre, alle 15, i parchi, i giardini pubblici e le aree cimiteriali di Salerno saranno chiusi. Questa decisione è stata presa in seguito all’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale.

L’ordinanza sindacale n. 937 del 9 ottobre 2026 è stata emessa per tutelare la sicurezza pubblica, cercando di ridurre i rischi legati alle avverse condizioni meteorologiche, come la possibile caduta di rami o alberi. L’allerta riguarda sia il rischio idrogeologico diffuso che quello idraulico localizzato.

Quando le condizioni meteo miglioreranno, l’accesso ai parchi e ai giardini sarà consentito solo al personale tecnico, incaricato di eseguire verifiche sulle alberature. All’interno delle aree cimiteriali, potranno accedere anche i dipendenti che si occupano di servizi non differibili.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione e a limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari. Si raccomanda di fare particolare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali, poiché c’è il rischio di caduta di rami, alberi e altri oggetti. È fondamentale anche mettere in sicurezza o rimuovere da balconi e finestre piante e oggetti che potrebbero essere portati via dal vento.

In caso di situazioni di pericolo, è possibile segnalare ai numeri di emergenza 112, 113 e 115.