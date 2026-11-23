Purtroppo, a causa del maltempo, gli appuntamenti di oggi, domenica 22 novembre, previsti alla Villa Comunale Pineta, sono stati annullati. Tra gli spettacoli cancellati figurano Alessio Spirito, Antonio Diana con i suoi “provini per pupazzi” e “Arriva Cristina” insieme alla Zapping Band. Gli organizzatori sono già al lavoro per riprogrammare questi eventi.

Il Comune di Afragola ha fatto sapere che a breve comunicherà le nuove date per gli spettacoli che sono stati annullati. Si raccomanda ai cittadini di rimanere sintonizzati per le ultime notizie.

Nonostante il rinvio di oggi, il Comune invita tutti a partecipare il 27, 28 e 29 novembre in Piazza Sacro Cuore, dove si avrà l’opportunità di assistere al piccolo circo del Clown Bistecca e a un trenino itinerante che divertiranno sia grandi che piccini.

Per ulteriori aggiornamenti, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Afragola.