Il Comune di Pozzuoli ha emesso un avviso per selezionare professionisti da inserire in una short list per la Commissione Sismica Comunale. Sono invitati a presentare la loro candidatura ingegneri, architetti, geologi e geometri che soddisfano i requisiti richiesti.

Per partecipare, i professionisti devono essere iscritti al rispettivo Albo professionale da almeno 10 anni e dimostrare esperienza nelle attività specificate nell’avviso. La Commissione sarà composta da cinque membri: tre ingegneri o architetti, un geologo e un geometra.

Le candidature devono pervenire entro le ore 23:59 dell’8 gennaio 2027, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo info@pec2.comune.pozzuoli.na.it. È fondamentale allegare la documentazione richiesta nel bando.

È bene sottolineare che la formazione della short list non implica la creazione di graduatorie di merito, né garantisce l’assegnazione automatica di incarichi. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare l’avviso completo e il modello di domanda sul sito ufficiale del Comune di Pozzuoli.