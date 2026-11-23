Questa mattina, nella zona di via Coste di Agnano, si è verificata una nuova rottura della condotta idrica, che aveva già subito interventi nei giorni scorsi. Al momento, i tecnici e gli operai sono al lavoro per riparare il guasto e ripristinare la fornitura d’acqua nel più breve tempo possibile.

Le prime stime indicano che la riparazione potrebbe richiedere circa due ore, anche se non è stata ancora comunicata una data precisa per l’inizio dell’interruzione. L’Amministrazione comunale si scusa con i cittadini per i disagi causati e ringrazia per la pazienza e la comprensione dimostrate.

Si consiglia ai cittadini di seguire i canali ufficiali del Comune per rimanere aggiornati sulle informazioni riguardanti lo stato dei lavori e sulla ripresa del servizio.