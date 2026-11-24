Sabato 28 novembre, alle 10:30, si terrà un incontro presso l’Aula Consiliare di Pomigliano d’Arco per rendere omaggio a Luigi Giampaolino, Presidente Emerito della Corte dei Conti.

L’evento inizierà con il saluto del Sindaco, dott. Raffaele Russo. A seguire, interverranno Ernesto Lupo e Giancarlo Coraggio, presidenti emeriti rispettivamente della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, insieme a Luigi Caso e Aldo Schiavone. La conduzione dell’incontro sarà affidata all’avv. Alessandro Izzo.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per rievocare il notevole apporto di Giampaolino alla vita delle istituzioni, permettendo di esplorare la sua eredità sia culturale che giuridica.

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questo momento di commemorazione, per celebrare la vita e il lavoro di un uomo che ha lasciato un segno profondo nel nostro Paese.