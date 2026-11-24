Il Comune di Afragola ha annunciato l’attivazione di un numero verde dedicato alle segnalazioni di guasti e malfunzionamenti degli impianti di pubblica illuminazione e dei semafori in città.

I cittadini possono contattare il numero 800 301 738 per richiedere un intervento. Questo servizio è gestito dalla ditta appaltatrice Renovit Public Solutions ed è disponibile H24, 7 giorni su 7, assicurando così un supporto immediato e costante.

Il Comune invita i cittadini a memorizzare questo numero e a utilizzarlo per contribuire alla sicurezza e al decoro delle strade di Afragola.