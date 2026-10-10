Melito di Napoli, servizi comunali: chiusura per Santo Stefano il 12 ottobre 2026

Il Comune di Melito di Napoli informa che lunedì 12 ottobre 2026 gli uffici comunali rimarranno chiusi per la festività patronale di Santo Stefano, come indicato nel post ufficiale.
In questa giornata, i cittadini non potranno usufruire dei servizi offerti dagli uffici comunali. Si consiglia di pianificare in anticipo eventuali pratiche o richieste da svolgere presso il Comune.
Al momento, non ci sono informazioni specifiche sui contatti o sulle modalità alternative per accedere ai servizi durante il giorno di chiusura.
Per maggiori dettagli o aggiornamenti, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune.