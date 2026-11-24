La Giunta e l’amministrazione comunale di Bacoli condividono il dolore del sindaco Josi Gerardo Della Ragione e della sua famiglia per la perdita di Assunta Maria Lucci, nota anche con il nome di “Pascal”.

La notizia ha suscitato una profonda commozione nella comunità, che si unisce al sindaco e ai suoi cari in questo momento di grande tristezza e riflessione.

Attualmente, non sono disponibili ulteriori dettagli riguardo alla data e al luogo della morte di Assunta Maria Lucci, né informazioni aggiuntive sulla sua vita e il suo impegno.

Per eventuali aggiornamenti o ulteriori notizie, si invita a seguire il post ufficiale del Comune di Bacoli.