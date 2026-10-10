Pozzuoli, evento sismico di magnitudo 2.8: comunicato del sindaco

Il Sindaco di Pozzuoli ha annunciato un evento sismico di magnitudo 2.8, registrato nel golfo di Pozzuoli. Il terremoto si è verificato il 08 ottobre 2026 alle 23:41, a una profondità di 3,7 km.

Secondo quanto riferito dall’Osservatorio Vesuviano, il sisma potrebbe aver generato un boato percepito dagli abitanti nelle vicinanze dell’epicentro.

I cittadini che hanno riscontrato danni o disagi sono invitati a contattare la Centrale Operativa della Polizia Municipale al numero 081/8551891 oppure la Protezione Civile al numero 081/18894400.

Per ulteriori dettagli sull’evoluzione della situazione e sui fenomeni correlati, è possibile visitare il sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV, dove sono disponibili anche i bollettini settimanali e mensili sui Campi Flegrei.